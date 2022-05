Tuore maa- ja metsätalousministeri Kurvinen heitti pallon maatalouden kriisistä kaupalle: "Te ratkaisette sen, onko suomalaista ruokaa vai ei"

Maatalous on paininut vakavien kannattavuusongelmien kanssa jo ennen Venäjän hyökkäyksen tuomia muutoksia.

Kriisin syynä on pidetty muun muassa huonoja satoja. Tutkijat ovat nostaneet esiin myös maatalouden tukipolitiikan, joka kannustaa pitämään peltoja ilman, että niiltä on velvollisuutta korjata satoa.

– Kaupan alalla on suuri valta Suomessa, ja se tuo mukana suuren vastuun. Tämä viestin haluan välittää suomalaiselle elintarvikekaupalle, joka on tehnyt historiallisen suurta tulosta korona-aikana.

Kurvinen viittasi "epäterveisiin kauppatapoihin" ruokamarkkinoilla. Hän sanoi, että elintarvikejäteillä on markkinavoima suhteessa yksittäisiin viljelijöihin.

Käytännössä kyse on maaviljelijöiden kaupalta saamasta liian alhaisesta hinnasta, joka ei riitä kattamaan kohonneita kustannuksia tiloilla.

Jari Leppä on kertonut kevään aikana kaavailleensa myös elintarvikemarkkinalakia, jonka avulla voitaisiin puuttua kauppojen ja viljelijöiden välisiin sopimuksiin.

– Jos asiat eivät etene, minulla on valmius edistää myös lainsäädäntöä, Kurvinen kommentoi edeltäjänsä aloitetta tiedotustilaisuudessa.

Ministeri metsien suojelusta: Tarvitaan selvät kriteerit, mitä jätetään hakkuiden ulkopuolelle

Hän nosti esiin Venäjältä tuodun puuhakkeen loppumisen, joka voi aiheuttaa haasteita energiantuotannossa. Lämpöenergian tuottamiseen käytetystä hakkeesta jopa viidennes on tuotu Venäjältä.

– Yksi ratkaisu on, että me laitamme Suomen puuterminaalit kuntoon. Hallitus on osoittanut siihen rahaa, ja kahden uuden puuterminaalin rakentamista suunnitellaan, Kurvinen sanoi.