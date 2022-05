Ukrainan sodan etulinjassa sinnitelleet ihmettelevät itsekin selviämistään – evakuointibussiin päässyt Galina Ylelle: Elämä oli kuin kauhuelokuvasta

LYSITŠANSK Vastassa on huolestunut joukko ihmisiä. Kaikki haluavat välittömästi bussin kyytiin.

Lysitšansk Itä-Ukrainan Donbasissa on itäisin alue, jota Ukrainan armeija kontrolloi.

Lähes sodan alusta alkaen Venäjä on yrittänyt vallata myös joen toisella puolella sijaitsevaa Severodonetskia.

Ukrainan puolustus on silti pitänyt.

Lysitšanskin paloaseman edustalle kokoontuneet sen sijaan haluavat pois. He ovat olleet jo kaksi kuukautta sodan keskellä, ja riskit kasvavat koko ajan.

Palomiehet kantavat Galinan yli kahdeksankymmenvuotiaan äidin vapaaehtoisten evakuointibussiin. Bussi on Andrei Pintšuk -säätiön organisoima.

Galina ja hänen äitinsä eivät olisi päässeet pakoon ilman palokunnan apua. He kantoivat äidin kotoa evakuointibussiin.

"Jäimme aina vielä päiväksi"

Evakuointibussi on tullut kuuden tunnin matkan suuresta Dnipron kaupungista. Noin neljäkymmentä pakolaista pääsee Dniproon vastaanottokeskukseen vapaaehtoisten bussilla.

Osa pakolaisista kertoo, että heillä on sukulaisia eri puolilla Ukrainaa, jonne he ovat matkalla. Toisilla ei ole aavistustakaan tulevasta.

Jelena on silminnähden järkyttynyt. Edellisenä iltana hänen kotitalonsa sai osuman Venäjän ammuksesta. Se paloi poroksi puolessa tunnissa. Jelenalla ei ollut mahdollisuutta hakea mitään talosta.

Pakolaisista monet ovat paenneet Rubižnesta. Se sijaitsee Severodonetskin pohjoispuolella ja on sodan etulinja.

Jelenan aviomiehellä on iso haava päässään. Sirpale osui siihen illalla, mutta kuin ihmeen kaupalla hän selvisi vähäisin vammoin.

Sotaa pakenevilla on usein koira tai kissa mukanaan.

"Haluan saattaa lapsenlapseni ensimmäiselle luokalle"

Evakuointibussin takana on tuhoutunut bussi muistona Venäjän tulituksesta.

Anatoli ei voi käsittää mitä hänen kotipaikalleen on tapahtunut. Ihmisiä haudataan porraskäytävien viereen, hän kertoo.

Anatoli ei vieläkään voi ymmärtää mitä hänen kotipaikalleen on tapahtunut.

– Jo maaliskuun alkupuolella stadionille oli haudattu kuolleita. Kuolleita on paljon, heitä haudataan porraskäytävien viereen.

Evakuointipaikalla Lisitšanskissa on tulituksessa tuhoutunut bussi. Tulitusta kuuluu taustalta lähes koko ajan.

"Säälisi edes omiaan"

Viereisestä penkkirivistä Irina haluaa sanoa mielipiteensä. Hän on elänyt koko ikänsä Severodonetskissa.

– Mitä kaikkea se paskiainen Putin on tehnyt. Eikö hän sääli edes omaa kansaa. Täällähän kuolee paljon Venäjän sotilaita. Jos hän ei meitä sääli, niin säälisi edes omiaan, sanoo Irina.

Anastasia haluaa viedä poikansa turvaan. Viime päivinä pommitukset yltyivät niin, ettei he juuri uskaltautuneet ulos kellarista.

Bussissa on myös muutamia lapsiperheitä, muutamilla on aivan pieniä lapsia.

– Meitä pommitettiin. Talo on ilman ikkunoita. Elimme ilman vettä, sähköä tai kaasua. Haluamme viedä pojan pois turvaan, hän sanoo.

Stas Bosenko on vapaaehtoisena mukana evakuointioperaatiossa. Ennen sotaa hän oli opettaja, nyt koulut ovat kiinni.

– Haluan auttaa ihmisiä, joilla ei ole mahdollisuutta päästä pois vaarallisista paikoista. Minulla on velvollisuus suojata läheisiäni, mutta myös kaikkia ukrainalaisia.

Tämä lapsiperhe on sinnitellyt sodan keskellä viikkokausia, mutta pakenivat lopulta Venäjän kiihtyvää tulitusta.

Bosenko on lähes päivittäin mukana evakuoimassa ihmisiä. Joskus matkassa on kaksi bussia, tänään yksi.

– On ihmisiä, etenkin vanhuksia, jotka eivät halua lähteä kotitaloistaan. Toivon, että välitätte viestin, että heidän on lähdettävä. Heidän asuinpaikkansa sodan etulinjassa on hengenvaarallinen, Bosenko toteaa.