Madeleine McCannin katoamisesta 15 vuotta – rikoksen vanheneminen kiritti Portugalin viranomaisia, vanhemmat toivovat tytön vielä palaavan

Maailmanlaajuiseksi uutiseksi nousseesta brittiläisen Madeleine McCannin katoamisesta on tänään kulunut tasan 15 vuotta. Kolmevuotias McCann katosi 3. toukokuuta 2007 ollessaan vanhempiensa ja kahden nuoremman sisaruksensa kanssa lomamatkalla Portugalin Praia da Luzissa.

Muistopäivän alla vanhemmat Kate ja Gerry McCann julkaisivat tyttärelleen omistetulla verkkosivustolla (siirryt toiseen palveluun) ja Twitterissä Nalle Puhin ja Nasun kuvan sekä tekstin "Mutta tärkeintä on, että vaikka olisimme erossa toisistamme, olen aina kanssasi.".

– Lopputuloksesta riippumatta Madeleine on aina tyttäremme, ja todella hirvittävä rikos on tehty. Nämä asiat ovat pysyviä, vanhemmat kirjoittavat.

He kiittävät tuoreessa päivityksessään Britannian, Portugalin ja Saksan viranomaisia näiden yhä jatkuvasta työstä tapauksen ratkaisemiseksi. Vanhemmat sanovat uskovansa, että tämä työ tuottaa tulosta ja he saavat vielä kaipaamansa vastaukset.

He kiittävät myös kaikkia tukijoitaan ja kertovat saavansa lohtua siitä, että ihmiset yhä muistavat Madeleinen.

Saksalaismiestä epäillään katoamisesta

Huhtikuussa Portugalin viranomaiset kertoivat, että tapauksessa on yksi virallisesti epäillyksi nimetty henkilö. Portugalin viranomaiset eivät ole kertoneet epäillyn nimeä julkisuuteen, mutta kansainvälisessä mediassa hänen on kerrottu olevan saksalainen Christian B .

Syynä viranomaisten etenemiseen asiassa on pidetty sitä, että Portugalin lain mukaan asiassa eteneminen ei ole mahdollista enää, kun epäillystä rikoksesta on kulunut 15 vuotta. Epäillyn nimeäminen virallisesti esti rikoksen vanhenemisen. Syytettä ei ole nostettu. Samasta miehestä on käynnissä erillinen rikostutkinta Saksassa.