Kuivatusta järvestä tuli viljelijöiden murheenkryyni – pellot muuttuvat aina takaisin järveksi: "Kaivinkonekuski sai syksyllä kolme haukea"

Pellot lainehtivat veden alla Elimäen kirkonkylän tuntumassa Kouvolassa. Vesi on peittänyt alleen noin 250 hehtaaria maata.

Takana on runsasluminen talvi, jonka jälkeen lumet sulivat nopeasti, joten tänä keväänä vettä on poikkeuksellisen paljon.

Maanviljelijä Juha Sajomaa arvioi, että syvimmillään vettä on jopa puolitoista metriä. Hän on asunut seudulla koko ikänsä ja muistaa vain yhden vuoden 1980-luvulta, jolloin vettä on ollut näin paljon.