Kaksi tosi kovapalkkaista ja haastavaa työtä oli tarjolla: Marina Erhola nukkui yön yli ja valitsi Pirkanmaan

Hyvinvointialuejohtajalle maksetaan 17 500 euron kokonaispalkkaa. Tehtävä on ihan uusi sote-uudistuksen jälkeen. Alaisia on noin 19 000 ja budjetti valtavat 2,3 miljardia euroa.

Pirkanmaa on Suomen suurin hyvinvointialue, koska Helsinki järjestää omat palvelut.

Vain viikko sitten Erhola valittiin myös Päijät-Hämeen hyvinvointialuejohtajaksi. Hän kertoi silloin, ettei ota virkaa vastaan ennen kuin Pirkanmaan päätös on tiedossa. Päijät-Hämeen tehtävän palkkaa ei ole määritelty vielä, mutta se on arviolta noin 15 000 euroa.

– Nyt koen, että on hyvä vaihe siirtyä seuraavaan haasteeseen ja täällä jonkun toisen ottaa uusi hyvinvointialue johtoonsa. Siirtymävaihe pyritään ajoittamaan niin, että hyvinvointialueen keskeiset kokonaisuudet, kuten strategiatyö, saadaan täällä aluevaltuuston kanssa hyvään vaiheeseen, Erhola sanoo tiedotteessa.

Miksi valinta oli vaikea?

Erhola sanoi Ylelle maanantaina kertovansa tiistaina, kumpaan tehtävään päätyy. Hän ei valinnut suoralta Pirkanmaata, koska Päijät-Hämeeseen liittyy sukujuuria, ja hän on ollut siellä nostamassa aluetta taloudellisesta kriisistä ylös. Tunneside on siksi vahva.

Päijät-Häme joutuu etsimään uuden johtajan

Pirkanmaa on Erholan mukaan alueena vetovoimainen ja tehtävä kiinnostava. Hän on asunut Pirkanmaalla aiemmin viisi vuotta. Yksi Erholan neljästä lapsesta asuu Pirkanmaalla. Erhola on Päijät-Hämeestä kotoisin.