Mitä tapahtuu, jos Venäjä sulkee pian maakaasuhanan Suomeen? Lue asiantuntijan vastaukset neljään avainkysymykseen

Venäjä on jo keskeyttänyt kaasutoimitukset Puolaan ja Bulgariaan , koska maat ovat kieltäytyneet maksamasta kaasusta ruplissa. Sama uhkaa Suomea, koska Suomi on torjunut Venäjän ruplavaatimukset ja erityisen maksumekanismin , jolla euromaksut vaihdettaisiin rupliksi.

Maakaasun osuus Suomen koko energiakäytöstä on melko vähäinen, vain joitakin prosentteja. Noin kaksi kolmasosaa siitä tuodaan Venäjältä.

1. Kuinka suuri merkitys venäläisellä maakaasulla Suomelle on?

Maakaasun suhteellinen merkitys meidän energiataseessamme on pienempi kuin Keski-Euroopan maissa.

Suomessa hyvin harva koti lämpenee kaasulla. Meidän on siksi helpompi turvata kotitalouksien kaasun saanti, mutta kaasun hinta nousisi.

Haastavin tilanne on kaasusta riippuvaisessa teollisuudessa, jos venäläistä kaasua ei tule. Teollisuus käyttää noin puolet kaikesta maakaasusta. Suurimpia teollisia käyttäjiä ovat Nesteen Kilpilahden jalostamo sekä metsäteollisuus.

2. Johtaisiko kaasutuonnin katkaiseminen shokkiin teollisuudessa?

On erotettava asian kaksi puolta. Toinen on toimitus- ja huoltovarmuus eli se, onko kaasua ylipäätään saatavilla ja toinen on maakaasun nouseva hinta.