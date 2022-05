The Voice of Finland -voittaja Sussu Erkinheimo on saanut jo somerapaa niskaansa – "Musiikki on makuasia"

Voittajan on helppo hymyillä. Ainakin nyt, kun siihen on jo julkisuudessakin oppinut.

Laihialaisen Sussu Erkinheimon hymy on ollut välillä kateissa. Nyt hymyä on pitänyt suorastaan harjoitella The Voice of Finlandin promokuvien ja itse televisio-ohjelman takia.