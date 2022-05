Julkisella mielipiteellä on merkittävä vaikutus lakon oikeutukseen, arvioi emeritusprofessori

Kaisu Leinonen nyki tiistaina turhaan Tampereen pääkirjaston ovenkahvaa. Ovi pysyi suljettuna, sillä kirjasto on lakon vuoksi kiinni.

Lukiolaisena Leinonen on perillä lakon vaikutuksista koulutyöhön, mutta arjen sekoittuminen isomminkin ihmetyttää. Koronavuodet ovat onneksi totuttaneet yllätyksiin.

– Korona on opettanut varautumaan. Alkaa olla uusi normaali, että koskaan ei voi olla varma, onnistuvatko sovitut asiat.

Soinisen perheen arki muuttui lakon seurauksena hieman, mutta ei varsinaisesti hankaloitunut. Päiväkodin sijasta esikoinen Niilo on nyt kotona äidin ja vauvan kanssa.

– Hänellehän tämä on samalla myös vähän niin kuin loma. Tiedossa saattaa olla myös aikaa mummojen kanssa, Aino Soininen sanoo.

Korona-arki ei vienyt lakolta terää

Jotta lakko olisi tehokas, sen pitäisi vaikuttaa ihmisten arkeen huomattavasti. Koronavuosien jälkeen kansa on tottunut etätöihin ja siihen, ettei joka paikkaan pääse. Sosiologian emeritusprofessori Harri Melin Tampereen yliopistolta ei silti usko, että korona olisi vienyt lakkoilulta terän.

Mikä ylipäätään voisi viedä tehoja lakolta? Ainakin yleisen mielipiteen kääntyminen. Kansan tuella on vaikutusta lakon tavoitteiden onnistumiseen, ja lakkoilu on paitsi työ- myös viestintätaistelua.

– Julkisella mielipiteellä on merkittävä vaikutus lakon oikeutukseen ja siihen, millä tavalla työtaisteluihin nyt ja vastaisuudessa suhtaudutaan. Nyt etenkin terveydenhuoltoalan suhteen kansalaisten suuri enemmistö on sitä mieltä, että lakko on täysin oikeutettu. Jos mielipide kääntyisi laajalti lakkoja vastaan ja kansa tuomitsisi lakkoilun, se vaikuttaisi työmarkkina-asetelmaan merkittävällä tavalla.