Hallitus vei eduskuntaan hybridiuhkia torjuvan valmiuslain "puolikkaan" – itärajan masinoidun maahantulon pykälät ovat yhä kesken

Oppositio: Laista puuttuu oleellisin

– Miksi on niin vaikeaa tuoda sellainen esitys, jolla korjataan kaikkein vakavimmat uhat? Tähän jää vielä monta kysymystä: tuodaanko esitys ja mikä on se aikataulu jolla esityksen tuotte, Räsänen kysyi.

Henriksson: Se tulee!

Hallitusryhmistä yritettiin selittää, että on turha viedä eduskunnalle lakiesitystä, jolta puuttuu kansainvälis-oikeudellinen pohja, ja jota virkamiehet eivät suostu esittelemään. Suomen itäraja on myös EU:n itäraja.

Suomi suojaa rajojaan

Vaikka valmiuslain kakkososa on vielä kesken, Suomella on jo nyt mahdollisuus ja velvollisuus suojata rajat tarvittaessa, vastasi Henriksson, sisäministeri Krista Mikkoseen (vihr.) viitaten.

– Suomen ja suomalaisten turvallisuus on ensisijainen. Tämä tarkoittaa, että tarvittaessa raja on voitava kiinni myös turvapaikanhaulta, aivan kuten pääministerin sijainen, ministeri (Annika) Saarikko viime kyselytunnilla totesi. Nyt ministeri Henriksson on sanonut että päivitykset tuodaan pikaisella aikataululla, mitä epäselvää tässä on, kysyi SDP:n Eveliina Heinäluoma.