Ukri Pohjanpalon, 18, kalenteri täyttyi kun lakko alkoi – hän hoitaa lähialueen lapsia aamusta iltaan

Facebookissa on ollut lakon alla useita ilmoituksia, missä nuoret pääkaupunkiseutulaiset tarjoavat lastenhoitopalveluja.

Lastenhoitoapu Uusimaa -ryhmään on viimeisen kuukauden aikana liittynyt noin sata uutta jäsentä. Alkuviikon aikana sivulla julkaistu 13 uutta lastenhoitotarjousta. Ryhmän ylläpitäjä Heleen Vankan mukaan käyttäjät ovat olleet viime päivinä tavallista aktiivisempia.

Käpyläläisen Ukri Pohjanpalon , 18, työkalenteri on tälle viikolle jo lähes täynnä. Hän hoitaa lähialueen lapsia päivisin ja iltaisin.

Tuoreella abilla on aikaa

Pohjanpalolla on jo ennestään vakioasiakkaita, mutta lakon alla työtarjouksesta tiedotettiin myös Facebookin Käpylä-ryhmässä.

– Periaatteeni on, että kuuntelen lasten sekä vanhempien toiveita. Tärkeintä on, että lapsella on hyvä olla.