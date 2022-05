Janina Kayrouz oksensi kolmekymppisillään koko ajan – rajut oireet laitettiin ensin alkoholin piikkiin, vaikka hän oli hengenvaarassa

– Olin myös kalpea. Kaikki ei ollut kunnossa. Katsoin kavereitani ja sanoin, että minun on päästävä baarista pois. Tunne oli paniikinomainen ja minulle tuli todella paha olo.

Kayrouz meni kotiin. Oksentaminen ja kova päänsärky jatkuivat. Kumppani soitti päivystykseen yöllä ja sieltä sanottiin, että Kayrouz on juonut alkoholia, joten tärkeää olisi juoda nesteitä.

Nuorilla hyvin harvinaista

SAV on Koskisen mukaan hyvin vaarallinen.

– Puolet sairastuneista kuolee ennen sairaalaan pääsemistä, mutta sairaalaan pääsevien ennuste on huomattavasti parempi. Suurin osa kuntoutuu vähintään omatoimiseksi.

Neljä päivää teholla

Kiukkuinen ja armoton itseä kohtaan

– 30-vuotiaalle se on iso juttu. Olen aina ollut tekevä ihminen.

Hän alkoi käymään terapiassa ja on kokenut sen hyödyllisenä. Avuksi on ollut myös oma tahto päästä eteenpäin.

Saa olla kiitollinen

Kayrouzin kaveripiiristä on tullut pienempi ja tiiviimpi. Alkoholi on jäänyt kokonaan. Myös arvomaailma on muuttunut.