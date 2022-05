Poliisi: Pohjoisesplanadin kaahaustapauksesta epäilty ei ollut tapahtumahetkellä päihtynyt

Pohjoisesplanadilla vappuaattona tapahtuneen kaahaustapauksen esitutkinta on edennyt. Rikoksesta epäillylle suoritetun humalatilatutkimuksen tulokset ovat valmistuneet, eikä henkilöä enää epäillä törkeästä rattijuopumuksesta.

Poliisi on kuullut tähän mennessa asiassa yli 20 henkilöä. Myös ajoneuvon kulkema reitti on tarkentunut ja on nyt pääosin poliisin tiedossa. Tutkinnallisista syistä poliisi ei kuitenkaan tiedota reitistä tässä vaiheessa enempää.