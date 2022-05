Itärajan aitaaminen parantaisi Suomen turvallisuutta, mutta millainen aidan pitäisi olla? Kysyimme, miten nykyinen piikkilanka kannattaisi korvata

Esimerkiksi Viro on rakentanut aitaa Venäjän vastaiselle rajalle. Rajavartiolaitos on aloittanut Suomen itärajan aitoja koskevan suunnittelu- ja arviointityön tänä keväänä.

– Aita on konkreettinen tapa lisätä rajavalvonnan tehoa. Vertailukohtaa voi hakea kiinteistön valvonnasta. Voi miettiä, kuinka paljon kiinteistön valvontaa helpottaa, että rakennus on aidattu ja mukana on vielä valvontatekniikkaa, Ojala toteaa.