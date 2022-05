Poliisi varoittaa rahapelien lieveilmiöstä jääkiekon MM-kisoissa: "Markkinointitoimissa usein vain mielikuvitus on ollut rajana"

Arpajaislain vastaista rahapelimarkkinointia on Poliisihallituksen mukaan tavattu useissa eri yleisötapahtumissa aikaisemminkin.

Tämä on näkynyt niin logobrändättyjen ilmaistuotteiden jakamisena, somekampanjointina kuin mainosteipattujen autojen muodossa.

– Rahapelien markkinointi on näkyvintä verkossa, mutta etenkin suurten yleisötapahtumien aikaan rahapeliyhtiöt pyrkivät saamaan näkyvyyttä myös muilla markkinointitavoilla. Vastaan on tullut muun muassa tapaus, jossa saunarekka oli teipattu näyttävästi rahapeliyhtiön logoilla. Markkinointitoimissa usein vain mielikuvitus on ollut rajana, ylitarkastaja Juhani Ala-Kurikka Poliisihallituksen arpajaishallinnosta toteaa tiedotteessa.