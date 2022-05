Ukrainassa on hyökätty maan rautateitä ja sähkölaitoksia vastaan, Azovstalista evakuoitu kertoo peloista ja toivottomuudesta maan alla – kolme keskeistä uutista illalta ja yöltä

Ukrainan viranomaiset kertovat iskuista eri puolilla maata

BBC uutisoi myös iskusta Transkarpatiaan, Unkarin ja Slovakian rajojen läheisyyteen. Alue on aiemmin säästynyt iskuilta. Alueen sotilashallinnon johtaja Viktor Mykyta sanoi Telegramissa, että tietoja mahdollisista uhreista selvitetään.

Zelenskyi: Evakuointi Azovstalista vaati paljon ponnisteluja ja pitkiä neuvotteluja

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on kiittänyt Mariupolissa sijaitsevan Azovstalin terästehtaan evakuointioperaatioon osallistuneita.

Azovstalista selvinnyt äiti: Menetimme toivomme pois pääsystä

Katarina ja hänen perheensä näkivät viikonloppuna päivänvaloa ensimmäisen kerran kahteen kuukauteen. He pääsivät tiistaina Zaporižžjaan, jonne perhe evakuoitiin Mariupolista.

He viettivät yli 60 vuorokautta bunkkerissa Azovstalin terästehtaalla, kun venäläiset joukot pomittivat tehdasaluetta ja Mariupolin kaupunkia.

– Lapsemme eivät voineet nukkua. He itkivät. He olivat peloissaan. Ja me myös. Monta kertaa menetimme toivomme siitä, että pääsisimme koskaan pois, Katarina kertoo BBC:lle.