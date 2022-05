Metsästysseurojen merkittävyys on kasvanut: metsästäjät hoitavat peurakolareita, tuottavat tutkimustietoa ja luovat kyliin elämää

Metsästysseuratoiminta on kehittynyt viimeisen parin vuosikymmenen aikana merkittävästi. Seuroilla on erittäin merkittävä rooli riistantutkimuksessa. Seurat tekevät riistakolmiolaskentoja, laskevat vesilintuja ja kirjaavat suurpetohavaintoja.

Orimattilan Eränkävijät on siitä harvinainen seura, että heillä on oma ampumarata. Hyvät puitteet helpottavat syksyn jahteihin valmistautumista. Aktiivinen ampumaharjoittelu ja nuorisotoiminta toivat seuralle vuoden metsästysseuran tittelin.

– Kyllä se on se, että näkee ihmisten innostuksen, kun on luotu puitteet ja saatu porukka paikalle. Siitä tulee hyvä mieli, ja se jaksaa kantaa seuraavin tehtäviin, kertoo seuran puheenjohtaja Pertti Oksanen .'

Tutkimusaineistoa ja virka-apua

Vaikka Suomessa on yhdistymisvapaus ja valtion maille pääsee metsästämään myös seuraan kuulumaton, on metsästysseuran jäsenyys usein välttämättömyys. Metsästysoikeus on sidottu maanomistukseen, ja eteläisessä Suomessa metsätilat ovat usein varsin pieniä. Seurat vuokraavat käyttöönsä metsästysmaita, jotta esimerkiksi hirvenmetsästys olisi mahdollista. Lain mukaan hirvenkaatoluvan voi saada vain, jos yhtenäistä metsästysaluetta on vähintään tuhat hehtaaria.