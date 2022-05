Vanhan ajan lottarekisteriä kaivataan takaisin, naisten valtava kiinnostus maanpuolustus- ja kriisitehtäviin yllätti

Naiset kiinnostuneita valmiuskoulutuksesta

Kiinnostus koulutuksiin on räjähtänyt. Naisten Valmiusliiton kursseille eivät mahdu kaikki halukkaat.

Kevään Nasta Leijona -harjoitukseen on ilmoittautunut vajaat neljäsataa naista ja yli viisisataa on jonossa. Valmiusliittoon tulee paljon yhteydenottoja ja kyselyitä, miten toimintaan pääsisi mukaan.

Sama on nähtävillä maanpuolustusnaisissa. Elina Paukkusen mukaan jäsenvyöry yllätti täydellisesti. Pirkanmaalla on pidetty arjen turvallisuuskurssi ja tulossa on väestönsuojakoulutusta.