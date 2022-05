Mustat rescuekoirat voivat joutua odottamaan omaa kotia kolme kertaa kauemmin kuin muunväriset lajitoverinsa – taustalla mustan koiran syndrooma

Tällainen on koira, joka adoptoidaan muita koiria todennäköisemmin. Puolestaan mustat isompi kokoiset koirat jäävät usein tarhoille pidemmiksi ajoiksi odottamaan omaa kotiaan.

Maailmalla käsite on tuttu: Briteissä tietoisuutta asiasta on lisätty erilaisilla kampanjoilla ja Amerikassa vietetään vuosittain lokakuun ensimmäisenä päivänä kansainvälistä mustien koirien päivää. Sen tarkoituksena on saada ilmiölle lisänäkyvyyttä, jotta ihmiset valitsisivat useammin mustan koiran.