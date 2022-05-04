Ylen ukrainankielinen uutispalvelu alkaa tänään – Cьогодні  розпочинає свою роботу Cлужба новин Yle українською мовою

Yle on aloittanut keskiviikkona 4. toukokuuta ukrainankielisen uutispalvelun. Tekstimuotoinen palvelu löytyy osoitteesta yle.fi/novyny.

Uutiset pohjautuvat Yle Uutisten suomenkielisiin sisältöihin. Uutiset käännetään Ylen uutisista ukrainaksi konekäännöspalvelujen avulla. Käännökset tarkistaa ukrainankielinen toimittaja aina ennen uutisen julkaisua.

Uutisia julkaistaan joka arkipäivä. Palvelussa julkaistaan päivän tärkeimmät, Suomea koskevat pääuutiset sekä uutisia, joiden arvioidaan kiinnostavan ukrainalaispakolaisia. Uutispalvelun alkuvaiheessa pyritään tarjoamaan uutisten lisäksi myös hyödyllistä informaatiota pakolaisille olennaisista käytännön asioista.

Tarve ukrainankielisille uutisille syntyi Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Suomeen on tullut jo yli 20 000 pakolaista ja määrän arvioidaan vähintään kaksin- jopa nelinkertaistuvan.

– Ei voida olettaa, että tänne tulevat pakolaiset osaisivat suomea tai oppisivat sitä nopeasti. Lisäksi esimerkiksi englannin kielen osaamisessa on isoja eroja. Luotettavat uutiset maamme tapahtumista omalla äidinkielellä helpottavat pakolaisten sopeutumista heille täysin uuteen yhteiskuntaan, uskoo Ylen erityisuutisten vastaava tuottaja Marko Krapu.

Palautetta palvelusta voi lähettää osoitteeseen yle.novyny@yle.fi.

У середу, 4-го травня, на Yle розпочав роботу україномовний сервіс новин. Новини у текстовому вигляді можна знайти за адресою: yle.fi/novyny.

Новини базуються на фінськомовному сервісі Yle Uutiset. Новини перекладено з фінської мови за допомогою сервісів машинного перекладу. Перед публікацією тексти завжди перевіряються українським редактором.

Новини публікуються кожного буднього дня. Служба обирає найважливіші головні новини дня у Фінляндії, а також новини, які, за оцінками, зацікавлять українських біженців. На ранніх етапах новинної служби на меті є надання не лише новини, а й корисної інформації з практичних питань, що стосуються біженців.

Потреба в україномовних новинах виникла після вторгнення Росії в Україну. До Фінляндії вже прибуло понад 20 000 біженців, і очікується, що їхня кількість збільшиться щонайменше вдвічі або вчетверо.

– Не можна очікувати, що біженці, які приїжджають сюди, знатимуть фінську чи швидко її вивчать. Крім того, навіть за умови володіння, наприклад, англійською, між мовами існують великі відмінності. Достовірні новини про події в нашій країні рідною мовою полегшують адаптацію біженцям до абсолютно нового суспільства, - вважає Марко Крапу, відповідальний продюсер спеціальних новин Yle.

Відгуки про Службу новин можна надсилати на адресу: yle.novyny@yle.fi.