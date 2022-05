Lähisuhdeväkivalta jää usein pimentoon terveydenhuollossa – tutkija: Siitä kannattaisi kysyä samalla tavalla kuin alkoholista

Lähisuhdeväkivallan uhreilla on niin paljon terveysongelmia, että he käyttävät terveydenhuollon palveluita jopa 80 prosenttia enemmän kuin muu väestö. Asia käy ilmi psykologi-tutkijatohtori Heli Siltalan väitöskirjasta (siirryt toiseen palveluun) , jossa tutkittiin lähisuhdeväkivallan vaikutuksia terveyteen ja sen kuluja terveydenhuollolle.

Väkivallasta pitäisi kysyä samalla tavalla kuin alkoholista

Ennen puhuttiin parisuhde- tai perheväkivallasta, mutta lähisuhdeväkivalta on käsitteenä laajempi. Se pitää sisällään kaiken väkivallan, joka on läheisen ihmisen tekemää. Jopa yli puolet suomalaisista on kokenut elämänsä aikana lähisuhdeväkivaltaa, kun mukaan lasketaan lapsuuden kokemukset.

– Uhrien häpeän tunne on hirveän voimakas, ja he syyllistävät itse itseään väkivallasta. Kynnys puhumiseen on korkea, koska aihe on edelleen tabu. Kun kysyttäisiin tarpeeksi usein, uhrille voisi jäädä kytemään ajatus, että jos ei yhdellä kerralla puhu, niin ehkä seuraavalla.