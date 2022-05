Pyhäjoen ydinvoimalatyömaa hiljenee, ja nyt moni yritys joutuu miettimään tulevaisuuden uusiksi – työn ei kuitenkaan uskota valuneen hukkaan

Kymmenen vuoden aikana rahaa siihen on käytetty arviolta 600–700 miljoonaa euroa. Alueella on työskennellyt noin 4 000 ihmistä, joista 3 000 on suomalaisia. Suurin osa yrityksistä ja työntekijöistä on noin 150 kilometrin säteeltä työmaasta.