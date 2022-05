Insinööriliitto haluaa irtisanotuille kunnon työllistymisporkkanan – jopa kymmeniä päiviä lisää työllistymisvapaata

– Työttömyys on tosi kova paikka ihmisille. Olisi tarkoituksenmukaista, että kun ihmiset tulevat irtisanotuiksi, he saisivat mahdollisimman äkkiä uuden startin, Samu Salo perustelee.

Juuri käyttöönotettu uusi työnhakumalli alkaa purra vasta, kun työntekijän irtisanomisaika on päättynyt ja työttömyys alkanut. Siitä eteenpäin työttömältä vaaditaan neljä työhakemusta kuukaudessa.

Muutos lisäisi työnantajien henkilöstökuluja...

...mutta kasvuyritykset saisivat nopeammin uusia työntekijöitä

– Kaikki työnantajat hyötyisivät. Kuulemme viikoittain uutisia, kuinka työnantajat kokevat, että Suomessa on työvoimapula, Salo perustelee.

– Jos on irtisanottu, niin mikä on se motivaatio tehdä työtä irtisanoneelle työnantajalle? On varmasti parempi, että ihminen keskittyy oman tulevaisuutensa rakentamiseen eikä ole työpaikalla.