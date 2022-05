Uutta tietoa 9-vuotiaan kaappausyrityksestä: poika jätettiin metsään sidottuna, mutta hän hankki apua – Poliisi: "Poikkeuksellista rohkeutta"

Toissa viikolla Helsingin Kulosaaressa kaapatun 9-vuotiaan pojan tapauksesta on tullut lisää tietoa, kertoo poliisi.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Forss kertoo, että uhri oli viety Kulosaaresta Sipooseen, jonne 54-vuotias kaappaaja on jättänyt pojan sidottuna metsään, kasvot peitettyinä.

Pojan neuvokkuus oli avuksi

Onneksi poika on ollut neuvokas ja saanut itsensä irti siteistä ja juossut läheiselle tielle, josta hän on saanut apua, Forss sanoo.

– Poika itse toimi tilanteessa poikkeuksellisen rohkeasti. Ihan yhtä hyvin poika olisi voinut vain lamaantua. Hän on saanut itsensä irti ja saanut apua sivullisilta. Poikkeuksellista toimintaa 9-vuotiaalta pojalta, Forss sanoo.

Poliisin mukaan pojan poikkeuksellista toimintaa korostaa myös se, että hän on kertonut tapahtumista poliisille erittäin selkeästi ja johdonmukaisesti varsinkin, kun otetaan huomioon hänen ikänsä, sanoo tutkinnanjohtaja Forss.

Poika oli ennakkoon valittu

Tapahtumasarja on Forssin mukaan kaiken kaikkiaan hyvin poikkeukselllinen. Forss ei muista uransa ajalta vastaavaa tapausta, jossa pieni lapsi otetaan panttivangiksi tällä tavoin ja pyydetään lunnaita.

Kidnappaaja ja poika eivät ole poliisin mukaan läheisiä. Poliisi ei kommentoi kuinka suunnitelmallista kohteen valinta on ollut, mutta valottaa kuitenkin, että poika on ennakkoon valittu.

– Se meille on tullut esitutkinnassa ilmi, että kaappaus on kohdistunut nimenomaisesti tähän poikaan. Poikaa ei ole sinä päivänä vain sattumalta otettu kyytiin, vaan teko on suunniteltu ennakkoon, Forss sanoo