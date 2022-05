Tällaista on keskustelu Putinia tukevien suomenvenäläisten suljetussa ryhmässä – osa vihjaa erimielisten hakkaamisella: "Pitää lyödä heti"

Rufi-niminen yhdistys on ilmoittanut järjestävänsä "Kunnian autokulkueen" sunnuntaina 8.5. kello 10. Tarkkaa reittiä ei ole turvallisuussyistä kerrottu, mutta alustava suunnitelma on ollut liikkua Hyvinkäältä Helsingin kautta Vantaalle.

Rufi on järjestänyt aiemminkin Suomessa muistotilaisuuksia voitonpäivänä, jota vietetään Venäjällä 9.5. Tällä kertaa tapahtuma on herättänyt kuitenkin huomiota Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyksen vuoksi.

Moni suomenvenäläisistä on allekirjoittanut kulkuetta vastustavan vetoomuksen (siirryt toiseen palveluun) . Sen perusteella näyttää, että kulkueella on suomenvenäläisissä selvästi enemmän vastustajia kuin kannattajia.

Järjestäjä: Tukee Venäjää taistelussa natsismia vastaan

Yhdistysrekisterin perusteella Rufi ry:n puheenjohtaja on tulkki Daria Skippari-Smirnov . Hän sanoo puhelinhaastattelussa Ylelle, että autokulkueen motiivi ei ole provosoida suomalaisia tai ukrainalaisia. Hänen mukaansa kulkue on mielenilmaus rauhan puolesta.

Hän viittaa totuudella Venäjän luomaan kuvaan, jonka mukaan Ukraina on syyllinen vuosia jatkuneeseen sotaan Itä-Ukrainassa. Venäjä on kuitenkin luonut sodan ja on sen pääosapuoli.