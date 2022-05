Ruuhkautuneet vastaanottokeskukset vaikeuttavat ukrainalaispakolaisten elämää: vastaanottorahoja on korvattu ruokalahjakorteilla

Vastaanottokeskusten kapasiteettia ajettiin voimakkasti alas vuoden 2015 ja 2016 Lähi-Idän pakolaiskriisin rauhoituttua. Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja ihmisiä alkoi paeta Suomeen, on uusia keskuksia perustettu nopeasti. SPR on järjestänyt uudet tilat, tietojärjestelmät ja palkannut työntekijöitä nopealla aikataululla.

Yksityismajoittajille ei löydy tukea

Alun perin pakolaisten yksityismajoituspalvelu on suunniteltu turvapaikanhakijoille, joilla on työ- tai opiskelupaikka tai heillä on sukulaisia tai ystäviä Suomessa. Tällä hetkellä noin 70 prosenttia vastaantottokeskusten asiakkaista koko maassa on yksityismajoituksessa, eikä suurimmalla osalla ole mitään verkostoja uudessa elinympäristössään.