Suomessa lapset saavat omat fitnesskilpailut ensi vuonna, mutta fitnesstähti Pernilla Böckerman, 22, pitää ajatusta arveluttavana

Pienten lasten fitnesskisoja on järjestetty ulkomailla jo monta vuotta, mutta Suomessa laji on ollut lähinnä aikuisten juttu.

Lasten fitness kuulostaa niin hurjalta ajatukselta suomalaisessa yhteiskunnassa, että se on herättänyt hämmennystä jopa fitnesspiireissä, kertoo Suomen Fitnessurheilu ry:n toiminnanjohtaja Ville Isola.

– Varsinkin pitkän linjan urheilijoilta ja valmentajilta tuli ensin täysi tyrmäys, että ei missään nimessä. Se nähdään vahingoittavana, jos nuoria arvostellaan, ja on sanottu, että nuoret rupeavat laihduttamaan ja altistuvat syömishäiriöille.

Vielä kolmisen vuotta sitten kisoihin oli Suomessa 18 vuoden ikäraja, mutta nykyään kisaaminen on sallittu myös 16 vuotta täyttäneille junnuille. Tähän mennessä nuorin Suomessa kisannut on ollut 17-vuotias.

Isola pohtii parhaillaan liiton hallituksen kanssa, miten lasten fitnessurheilu lanseerataan Suomessa siten, että tällaisilta karikoilta vältyttäisiin. Se on ainakin selvää, että lasten fitneksestä ei tule samanlaista kuin aikuisten kilpailumuodosta.

Ulkonäön arvostelu ei haittaa Pernilla Böckermania

Fitnestä on kritisoitu lajina siitä, että arvostelukriteerit perustuvat pitkälti kilpailijoiden ulkonäköön.

Hän kuitenkin epäilee, pystyisivätkö lapset erottamaan tällaiset asiat toisistaan, jos he kilpailisivat fitneksessä.

Böckerman nousi lavalle 19-vuotiaana

Poseeraus on tärkeä taito fitneksessä, koska oikeilla asennoilla saadaan kovalla työllä treenatut lihakset näkyville mahdollisimman edustavasti lavalla. Esteettistä vaikutelmaa korostetaan lavalla säihkyvillä bikineillä, meikillä, rusketuksella, kampauksella ja huikeilla korkokengillä.

Hermansin mukaan lavaesiintyminen on urheilusuoritus, johon valmistaudutaan huolella ja kauan. Hänellä on Böckermanin lisäksi myös muutama muu noin parikymppinen nainen valmennuksessa.

– Olen itse pitänyt 18 vuoden ikää rajapyykkinä. Sitä voi jo katsoa semmoisena ikänä, että on tietynlaiset henkiset ominaisuudet sillä tasolla, että osaa käsitellä urheilun tuomia paineita.

Lisäksi tarvitaan rautaista kuntoa ja pitkää treenitaustaa, että urheilija on fyysisesti valmis osallistumaan kilpailuihin. Vaikka Böckerman aloitti kuntosalitreenit Hermansin kanssa 16-vuotiaana, hän nousi lavalle vasta 19-vuotiaana.

Böckermanin lounaassa on perunaa, lohta, parsaa, salaattia, tomaattia ja MCT-öljyä. Aterialla voi olla myös puuroa tai riisiä. Välipaloiksi käyvät esimerkiksi banaani, riisipiirakat ja voileivät juustolla ja kalkkunaleikkeleellä. Treenikaudella hänen päivittäiset annoksensa sisältävät yhteensä noin 3 000 kilokaloria.

Voimistelu loppui lapsena loukkaantumiseen

Nuoren ei pitäisi urheilla saadakseen hyväksyntää

Kotonakin ihmeteltiin aluksi tytön valtavia annoksia. Valmentaja ja vanhemmat puhuivat myös yhdessä siitä, mitä Böckerman on tekemässä ja miksi.

Hermansin mukaan nuoren urheilijan taustajoukoilla on suuri merkitys hänen hyvinvoinnilleen.

– Valmentajalla, perheellä ja muilla ihmisillä, jotka ovat nuoren kanssa tekemisissä, on suuri vastuu siitä, että nuoren ei tarvitse hakea hyväksyntää muilta, vaan hän voi urheilla muista syistä.

– Toki voimistelussa ja fitneksessä on paljon samaa, mutta voimistelussa ulkonäköäni ei ole ikinä kritisoitu. Se, mitä on arvosteltu ja pisteytetty, on luovuus ja esiintyminen. Jos siihen olisi yhdistetty ulkonäön arvostelu niin nuorena, se olisi varmasti jättänyt isommatkin arvet minulle.