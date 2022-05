Koulujen piti olla kiinni lakon vuoksi Vantaalla, mutta 200 opettajaa saapui töihin: sitten valtaosaan kouluista kutsuttiin oppilaita takaisin

Vantaa on voinut keskiviikkona kutsua oppilaita valtaosaan kaupungin peruskouluista kunta-alan lakosta huolimatta.

Kaupungin peruskouluille saapui tiistaina eli lakon ensimmäisenä päivänä reilut 200 opettajaa. Yhteensä kaupungilla on työsuhteessa hieman alle 1 800 opettajaa.

Tilannetta arvioitiin turvallisuuden ja tarpeellisuuden näkökulmasta ja kaupungissa päädyttiin siihen, että 31:een kouluun voitiin keskiviikoksi kutsua oppilaita, kertoo Kaskentaus. Yhteensä kaupungissa on 44 peruskoulua.

Yhteensä kouluihin on kutsuttu noin 1 500 oppilasta. Tässä on priorisoitu 1.-luokkalaisia, 9.-luokkalaisia, erityisluokkien oppilaita ja valmistavassa opetuksessa olevia oppilaita.

– Korostan kuitenkin, että koulut ovat erilaisia. Joihinkin kouluihin on saattanut tulla yksi opettaja, joihinkin 20. Jossain koulussa on ehkä nähty perustelluksi kutsua 3.-luokkalaiset kouluun, jossain toisessa taas paikalla on vain aineenopettajia, joten 1-luokkalaisia ei ole kutsuttu, Kaskentaus sanoo.