Miljardien eurojen sote-kiinteistöt etsivät uusia omistajia, mutta osa niistä jää tyhjilleen: “Hyvinvointialueiden rahat eivät riitä”, sanoo talousasiantuntija

Jyväskylän kaupungin talous- ja strategiajohtaja Lasse Lepän mukaan tavoiteaikataulu on, että kaupunginvaltuusto tekee päätöksen tilojen myynnistä syksyllä. Tilat, joissa kaupungilla on yhteistoimintaa hyvinvointialueen kanssa, on tarkoitus jättää kaupungin omistukseen. Sellaisia ovat esimerkiksi kouluterveyden huoneet kouluissa.

Kuva: Isto Matias Janhunen / Yle