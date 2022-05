Katso suorana kello 16.55: Sadat pilkkijät ryntäävät Kilpisjärven jäälle – legendaarisissa pilkkikisoissa tärkeintä on hauskanpito

Kilpisjärvellä on ruuhka-aika, kun eri puolilta maata saapuneet pilkkijät täyttävät järven jään ja kylänraitin.

Tapahtumaan osallistumassa olevien Lalli Mustakallion ja Jarkko Ylläsjärven puheista käy nopeaa ilmi, ettei näissä pilkeissä monikaan istu sormet jäässä pilkkireikää tuijottamassa. Kuuntele, millaisesta tapahtumasta todellisuudessa on kyse! Toimittajana Emilia Pakkala.

Vain kaksi kalaa -pilkkikisat järjestetään jälleen parin vuoden koronatauon jälkeen Kilpisjärvellä. Tapahtuman ensimmäinen pilkkiosuus alkaa perjantaina kello 17, kun lähtölaukaus kajahtaa ilmoille ja satoja pilkkijöitä rientää Kilpisjärven jäälle.

Kilpisjärven pilkkikisat on tiettävästi Suomen tämän vuoden suurin pilkkitapahtuma, kun Tornion Suurpilkit ovat yhä koronatauolla.

Pilkkitapahtuma on kerännyt Kilpisjärvelle viikonlopun aikana perinteisesti yleensä noin 3000–4000 ihmistä. Tapahtuman järjestäjiin kuuluva Samuli Anttila arvioi, että tänä vuonna ihmisiä voi olla jopa tuhat enemmän.

– Toki jäällä on enintään se 900 pilkkijää, mutta on sekin aika paljon kylässä, missä asuu virallisesti noin sata ihmistä, Anttila sanoo.

Kilpisjärven pilkkikisoja on järjestetty 1980-luvun puolivälistä lähtien. Paikallisen Kilpishallin marketin yrittäjä Mikko Rousu on ollut mukana pilkeissä lapsesta lähtien. Raitilla olevien autojen letka on välillä ollut jopa seitsemän kilometriä pitkä.

– Täällä on vielä täysi talvi. Etelässä leikataan nurmea, mutta tämä on pitkä maa. Toukokuussakin on vielä mahdollisuus pilkkiä.

Paikallisen Kilpishallin marketin yrittäjä Mikko Rousu on nähnyt kymmeniä pilkkikisoja vuosien varrella. Kuva: Risto Koskinen / Yle

Hauskanpito jopa pilkkimistä tärkeämpää

Mikä on tapahtuman suuren suosion salaisuus?

– Eiköhän se ole tämä Kilpisjärven ilmapiiri, josta kaikki tykkää. Kaikki ovat samassa tunnelmassa eli tulevat pitämään hauskaa. Paljon on väkeä, jotka näkevät kavereitaan vain kerran vuodessa. He ovat täällä kaikki samassa paikassa, Samuli Anttila arvioi.

Pilkkikisaa käydään perjantaista sunnuntaihin. Pilkkimisen lisäksi tapahtumassa on paljon iltaohjelmaa. Esiintyjinä ovat muun muassa Maustetytöt, Talonpoika Lalli ja Joku Paikallinen Bändi.

Anttilan mukaan tärkeintä on hauskanpito, eikä niinkään saaliin saaminen.

– Kyllähän tämä on pelkästään hauskanpitoa. Pilkkimisen ajan ihmiset pitävät hauskaa ja sitten siirtyvät jäältä iltaohjelman pariin ja pitävät hauskaa.

Kilpisjärven pilkkitapahtuma vetää väkeä eri puolilta Suomea. Ylistarosta ovat tulleet Janne Salo ja Jussi Hautamäki. Mika Hautakoski tulee Jyväskylästä. Heitä vetää puoleensa paitsi pilkkiminen myös arvonnat, hauskanpito ja jopa hiihto. Kuva: Risto Koskinen / Yle

Näin miettivät myös ylistarolainen Jussi Hautamäki sekä jyväskyläläinen Mika Hautakoski. Pilkkiminen on tärkeää, mutta hauskanpito kuuluu asiaan.

– Emme ole koskaan jääneet paitsi siitä, Hautakoski nauraa.

Hautamäen tavoite on kolme kalaa. Hautakoskelle riittää yksi – kunhan se on tarpeeksi suuri.

Pilkkikisat vetäneet taas tuhansia eri puolille maata

Moni muukin iso pilkkitapahtuma on tänä keväänä palannut kalenteriin kahden pandemian pakottaman välivuoden jälkeen.

SM-pilkkeihin Lahden Vesijärvellä osallistui 900 pilkkijää.Parhaina vuosina tapahtumissa on ollut jopa 1500 osallistujaa.

Luostolla Martinpilkissä oli puolestaan noin 1500 osallistujaa noin kuukausi sitten. Sadat osallistuivat myös Kuusamon pilkkiviikoille.

Tornion Suurpilkeissä on ollut parhaimmillaan 10 000 kävijää. Tapahtuma on kuitenkin peruttu nyt kolme kertaa putkeen koronan vuoksi. Tapahtuma on tarkoitus järjestää ensi keväänä.

