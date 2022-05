Venäjä tulkitsee historiaa vapaalla kädellä – jopa Astrid Lindgrenin kirjoihin lyödään natsileimaa, Hitlerille keksittiin juutalaiset sukujuuret

Moskovassa on bussipysäkeille ilmestynyt julisteita, jossa ruotsalaiset kuuluisuudet ja kansallissankarit siirretään tylysti natsi-ideologian kannattajiksi.

Ruotsalaiset ovat ottaneet sekä huvittuneina että järkytyksellä vastaan Venäjän propagandaiskun. Oscar Jonsson hämmästelee tviitissään Lindgrenin, Kampradin ja Bergmanin kuvilla koristettua julistetta. Siinä lukee "me olemme natsismia vastaan, mutta he eivät".

Aiemmin tällä viikolla Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov raivostutti Israelin, kun hän arvioi, että Hitlerin suonissa on saattanut virrata juutalaisverta.

Tästä hänen logiikallaan saattoi hyvin selittää sen, että vaikka Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on juutalainen, niin on silti aivan mahdollista, että Ukrainaa johtavat natsit ja fasistit. Natsien kitkeminen Ukrainasta on Venäjän keskeinen perustelu hyökkäykselle naapuriinsa.