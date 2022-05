Ukrainan sota lisäsi Naton läsnäoloa itäisissä jäsenmaissa – selvitimme, mitä Naton tukikohta tarkoittaa ja voisiko sellaisia tulla Suomeen

Vuodesta 2017 Venäjän Ukrainassa aloittamaan hyökkäyssotaan asti Natolla on ollut rotaatioperusteisesti sotilaallista läsnöoloa neljässä maassa: Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Puolassa, sekä pienimuotoisempaa räätälöityä läsnäoloa Bulgariassa ja Romanissa.

Baltian maissa ja Puolassa kyseessä ovat niin sanotut eteentyönnetyn läsnäolon joukot eli EFP-joukot (enhanced forward presence) (siirryt toiseen palveluun) . Jokaisessa maassa on ollut yksi tällainen joukko, eli noin tuhat sotilasta per maa.

Ukrainan sodan alettua Nato on päättänyt perustaa samanlaiset joukot neljään uuteen maahan: Bulgariaan, Romaniaan, Slovakiaan ja Unkariin. Myös jo olemassa olleita EFP-joukkoja on vahvistettu.

Kartassa näkyvät nykyiset EFP-joukkojen (Enhanced Forward Presence) sijainnit ja määrät. Viro, Latvia, Liettua ja Puola olleet jo ennen Venäjän sotaa. Unkariin, Bulgariaan, Romaniaan ja Slovakiaan joukkoja on päätetty lähettää Venäjän aloittaman sodan jälkeen.

Suomen puolustus on jo vahva

Puolustusministeriön mukaan Suomen kannalta keskeisiä näkökulmia on kolme.

– Suomella on vahva kansallinen puolustuskyky, jollaista monessa muussa pienessä Nato-maassa ei ole. Toiseksi, Naton lisäjoukoille on paljon ottajia. Se on myös kallista ja iso sitoumus, eikä ole itsestäänselvyys, että joukkoja saa pyytämällä, sanoo Karoliina Honkanen.