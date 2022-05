Transfobiasta syytetyn Dave Chappellen kimppuun hyökättiin kesken esityksen – koomikko vitsaili heti, että hyökkääjä oli transmies

Dave Chappelle on yksi sukupolvensa suosituimmista koomikoista. Viime vuosina hän on saanut osakseen myös kritiikkiä.

"Oliko tuo Will Smith?", vinoili koomikkoa tukemaan tullut Chris Rock.

Koomikko Dave Chappellen kimppuun hyökättiin tiistai-iltana kesken stand up -esityksen. Suomessa asiasta uutisoi ensimmäisenä Voice.fi (siirryt toiseen palveluun).

Hollywood Bowlissa järjestetyllä Netflix Is a Joke -nimisellä komediafestivaalilla tapahtuneesta välikohtauksesta on kuvamateriaalia kitsaasti, sillä esitystä katsomassa olleiden puhelimet oli kerätty porteilla talteen ennen esityksen alkua. Sosiaaliseen mediaan on kuitenkin jaettu useita viestejä, joiden mukaan yleisön jäsen oli hyökännyt lavalle kesken Chappellen esityksen.

Uutiskanava ABC:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) tuntematon hyökkääjä kamppaili koomikon kanssa hetken lattialla, minkä jälkeen hyökkääjä juoksi lavan sivuun. Siellä turvahenkilöt ottivat hänet kiinni. Sosiaalisesta mediasta löytyy video (siirryt toiseen palveluun), jossa hyökkääjää näytettäisiin pahoinpideltävän lavan reunassa.

Lavalla Chappellea auttamassa olivat koomikkokollegat Jamie Foxx ja Chris Rock. Jälkimmäinen kysyi heti tapahtuneen jälkeen: "Oliko tuo Will Smith?" Vitsin taustalla on maaliskuinen Oscar-gaala, jossa näyttelijä Will Smith löi Rockia suorassa lähetyksessä. Syynä oli Rockin lavalla kertoma vitsi Smithin vaimosta Jada Pinkett Smithistä.

Chappelle ei lehtitietojen mukaan loukkaantunut hyökkäyksessä. Hyökkääjän henkilöllisyyttä tai mahdollista motiivia ei ole kerrottu.

Will Smith nousi maaliskuun Oscar-gaalassa lavalle ja löi koomikko Chris Rockia. Kuva: Rob Latour/Shutterstock/All Over Press

Dave Chappelle myrskyn silmässä

Dave Chappellen ympärillä on kuohunut viime aikoina. 48-vuotias koomikko on käsitellyt stand up -esityksissään transsukupuolisuutta tavalla, jota monet ovat pitäneet transfobisena ja loukkaavana.

Netflixin lokakuussa 2021 julkaisema stand up -spesiaali The Closer sai erityisesti osakseen kritiikkiä. Ohjelmassa Chappelle sanoo, että "sukupuoli on fakta" (siirryt toiseen palveluun), ja tukee transfobisista kommenteista syytettyä J. K. Rowlingia. Netflixin työntekijät ja transaktivistit protestoivat julkaisua (siirryt toiseen palveluun) lokakuussa Netflixin päämajan ulkopuolella Los Angelesissa.

Ohjelmaa ei poistettu, eikä Chappellen yhteistyötä Netflixin kanssa katkaistu. Päinvastoin Chappelle on tehnyt uuden sopimuksen Chappelle's Home Team -nimisestä spesiaalisarjasta, jonka ensimmäinen osa julkaistiin helmikuussa.

Suoratoistojätin toimitusjohtaja Ted Sarandos on kuitenkin pahoitellut tapahtunutta ja todennut, ettei ollut ymmärtänyt, että jotkut Netflixin työntekijöistä voisivat loukkaantua Chappellen puheista. Toisaalta hän on myös puolustanut Chappellea vetoamalla koomikon taiteelliseen vapauteen.

Sarandos on todennut haastatteluissa, että Netflixissä on ja tulee olemaan sisältöjä, joista kaikki eivät pidä (siirryt toiseen palveluun).

Tiistain keikalla Chappelle vitsaili heti hyökkäyksen jälkeen (siirryt toiseen palveluun), että hyökkääjä olisi ollut transmies.

Yksi sukupolvensa suosituimmista

Yhteiskunnallisia aiheita suorapuheisesti käsittelevä Dave Chappelle on yksi sukupolvensa suosituimmista ja arvostetuimmista koomikoista. Hän aloitti uransa stand up -lavoilla 1990-luvun alussa, minkä lisäksi häntä nähtiin jo varhain elokuvissa kuten Pähkähullu professori (1996), Con Air (1997) ja Sekopäät (1998).

Vuosina 2003–2004 hän juonsi suosittua sketsiohjelmaa Chappelle's Show. Ohjelmaa seurasi pitkä hiljainen jakso, mutta viime vuosina koomikko on taas ollut aktiivinen. Hän on näytellyt elokuvissa kuten Chi-Raq (2015) ja A Star is Born (2018) sekä tehnyt Netflixille useamman stand up -spesiaalin.

Chappelle on voittanut viisi tv-alan Emmy-palkintoa ja kolme musiikkialan Grammya. Vuonna 2019 hän sai koomikoille jaettavan Mark Twain -palkinnon, jota pidetään koomikoiden keskuudessa yhtenä alan korkeimmista kunnioista.