Pariskunta halusi rakentaa talon ja osti tontin Ilmajoelta, mutta 30 000 euron nousu hinnassa muutti suunnitelmat: "Rakentamisen juna meni ohi"

Rakennuskustannusten nousun myötä rakennusprojekteja on jätetty odottamaan hintojen laskua. Osa rakentajista on luopunut kokonaan suunnitelmistaan. Ilmiön on huomattu lisänneen varsinkin uudehkojen omakotitalojen kysyntää.

"Alkoi tuntua, että rakentamisen juna meni ohi" - Ilmajokelainen pariskunta halusi rakentaa oman talon, mutta kustannusten noustua tontti jäi odottamaan ja kodiksi ostettiin paritalon puolikas.