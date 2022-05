IL: Supo-taustainen henkilö järjesti venäläisoligarkki Gennadi Timtšenkon Suomen kansalaisuuden

Saarelaisen nykyisistä tehtävistä ei ole julkista tietoa

Timtšenko on ollut esillä pakotteiden vuoksi

Timtšenkon nimi on ollut viime aikoina useaan otteeseen kansainvälisissä uutisissa, sillä hän on ollut länsimaiden asettamien pakotteiden kohteena. Pakotteita on asetettu monille venäläisoligarkeille Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen vuoksi. Timtšenko oli ensimmäinen EU:n Venäjä-pakotteiden kohteeksi joutunut henkilö, jolla on myös Suomen kansalaisuus.