Ukrainalaiset kamppailevat vaikeiden sairauksien kanssa sodan keskellä – syöpähoitoja on keskeytynyt, tuberkuloosipotilaita jäljitetään

– Idässä on nouseva tarve perussairauksien lääkkeille. Donetskin alueella on ohjeistettu ihmisiä poistumaan, mutta vanhukset, kehitysvammaiset ja perussairauksista kärsivät eivät ole kyenneet lähtemään.

Moni syöpäpotilas on paennut Ukrainasta, osa jopa ilman potilastietojaan, joita on selvitetty jälkeenpäin, kertoo The Guardian (siirryt toiseen palveluun).