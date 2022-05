Viljelijät jättävät nyt peltoja kylvämättä ennätyskovien kustannusten takia – kesän sato ratkaisee, kannattaako ensi vuonna viljellä

– Tämä on ihan mätä.

Tilan syyskylvöt on menetetty.

– Kaikki kustannukset, joita tähän laitettiin viime syksynä, on menetetty, Perklén harmittelee.

– Nyt kylvetään ohraa tilalle. Se menee mallasohraksi tai eläinten rehuksi. Onnistumismahdollisuus on pienempi ohrassa kuin syysvehnässä, jos se olisi kestänyt tähän asti.

Lisäksi kevät on myöhässä. Maa on märkää, joten traktoreita liikkuu vasta harvoilla pelloilla.

Perklén on viljellyt kymmenkunta vuotta parin sadan hehtaarin suuruista Postis-nimistä tilaa. Hän on kylvänyt yli puolet pelloista syksyllä.

– Ensimmäinen erä on menetetty, kun syysviljaa ei saada, joten huippuvuotta ei tule. Mutta tämä on vielä ihan normikevät. Tähän aikaan pitäisi kylvää, mutta on joskus oltu myöhäisempiäkin.