Aluehallintovirastot: Valvonta on ruuhkautunut pahoin Tehyn masinoiman kantelukampanjan vuoksi

Aluehallintovirastojen toiminta on pahoin ruuhkautunut parin viikon aikana tapahtuneen ammattijärjestö Tehyn aloittaman kampanjan seurauksena (siirryt toiseen palveluun) . Tehy kehotti huhtikuun lopulla kampanjassaan jäseniään tekemään tehostetusti aluehallintovirastoille kaikista työvuoroihin liittyvistä vaaratilanteista. Yhteydenottoja on kampanjan seurauksena saapunut aluehallintovirastoihin parissa viikossa yli 3 100.

Aluehallintovirastot valvovat esimerkiksi potilasturvallisuuden toteutumista. Sen mukaan valvonnassa on vuosien mittaan havaittu puutteita henkilöstön riittävyydessä. Joissain tapauksissa myös potilasturvallisuus on vaarantunut. Aluehallintovirastojen mukaan tilanteisiin on puututtu asian vaatimilla toimenpiteillä.