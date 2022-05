"Job without knowledge of the Finnish language" eli töitä ilman suomen kielen taitoa. Näillä hakusanoilla 21-vuotias Olga Marchenko ryhtyi maaliskuun lopulla etsimään työmahdollisuuksia. Hän päätyi Staffpointin perustamalle ukrainankieliselle työnvälityssivulle ja jätti sinne hakemuksen.