Tutkimus: rikotut liuskekorut kertovat kivikauden suomalaisten solmimista siteistä, joita pitkäkään etäisyys ei katkaissut

Se olisi käynyt ihmisten järkeen myös neoliittisella kivikaudella, tyypillisen kampakeramiikan ajalla, 3900–3500-luvuilla ennen ajanlaskumme alkua, päättelee Journal of Archaeological Method and Theory (siirryt toiseen palveluun) -lehdessä julkaistu Helsingin ja Turun yliopistojen tutkimus.

Suomen nykyisillä ja entisillä alueilla tehdyissä arkeologisissa kaivauksissa on löydetty varsin paljon tuonaikaisia liuskerenkaiden palasia – länsirannikolta Laatokan liepeille, Uudeltamaalta Etelä-Lappiin. Löytöjä on myös Baltiasta.

Suomesta on löydetty kaikkiaan 211 liuskerenkaan palasta ja 35 kokonaista rengasta. Pienimpien halkaisija on vain kolme senttiä, kookkaimmat kävisivät rannekoruiksi. Suurimmalla löydöllä on mittaa 15 senttiä.

KiKiä varten on käyty läpi Suomen kaikki esihistorialliset löydöt niin Museoviraston kuin museoiden ja yliopistojen kokoelmista. KiKin kivikautisista löydöistä vastaava arkeologi Petro Pesonen on liuskerengastutkimuksen kolmas tekijä.

Vanhat löydöt, uudet menetelmät

Renkaankatkelman päät on hiottu ja toiseen on tehty uurre ripustamista varten. Monissa muissa toinen pää on jätetty työstämättä.

– Röntgenfluoresenssilaitteella voi karakterisoida millaisesta kivestä on kyse ja mitata erittäin tarkasti hivenalkuaineita, hyvin pieniä pitoisuuksia. Niiden variaatiot kertovat, mistä kohtaa kiviesiintymää esineen raaka-aine on peräisin, Holmqvist-Sipilä selittää.

Työn jälki kertoo tekijöistään

– Rengas oli ollut hyvin pieni, hieman peukalonpäätä isompi. Toinen katkelma on vähän kuin teelmä; sitä ei ollut viimeistelty loppuun asti. Toinen on upea, aivan viimeisen päälle hiottu, ja siinä on myös reikä. Niissä on ehkä nähtävissä kahden eri ihmisen kädenjälki.