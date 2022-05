Fortum tuottaa yhä sähköä Venäjän kaasu- ja öljyteollisuudelle – professorin mielestä nyt punnitaan yhtiön moraalia

Sähköä varsinkin alueen öljy- ja kaasuteollisuudelle tuottava Njaganin voimalaitos oli iso harppaus Fortumin Venäjän-investoinneille. Nykyään yhtiöllä on maassa kaikkiaan seitsemän kaasuvoimalaa. Kun mukaan lasketaan saksalaisen tytäryhtiön Uniperin omistukset, laitoksia on yhteensä 12.

Fortum on jatkanut toimintaansa. Yhtiö katsoo, että sen tehtävänä on toimittaa energiaa luotettavasti, koska yhtiön asiakkaat ovat riippuvaisia sen toimittamasta sähköstä, lämmöstä ja kaasusta.

Isossa kuvassa, kyse on Tynkkysen mukaan siitä, että Fortum osallistuu koko Venäjän sähköjärjestelmän ylläpitoon.

– Fortum on ollut hyvä toimija, sillä se on investoinut uuteen teknologiaan ja tuottaa sähköä ja lämpöä energiatehokkaasti. Yhtiö edesauttaa maan taloutta ja samalla myös sitä, että sotateollisuuden laitokset toimivat.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne pitää erittäin ongelmallisena, että Fortum on yhä Venäjällä. Kaikki kaupalliset siteet mahdollistavat hänen mukaansa Venäjän hyökkäyksen jatkamisen.

– Tämä on oppikirjaesimerkki maariskistä ja toivon, että tästä opitaan tulevaisuutta varten, Harjanne sanoo.

– Vaikeaa nähdä, että Fortum voisi jatkaa toimintaansa Venäjällä. Ymmärrykseni mukaan yhtiö on myös näin tekemässä ja etsii siihen tapoja.

Se, että lähtö on kestänyt, ei hänen mielestään ole ollut ristiriidassa lännen pyrkimyksille sodan lopettamiseksi.

Laitokset olisivat lahja Venäjälle

Fortumin tilannetta mutkistaa se, että yhtiöllä on Venäjällä miljardien arvosta laitoksia. Jos Fortum lähtisi Venäjältä hallitsemattomasti, jäisivät uudenkarheat laitokset kuin lahjaksi Venäjälle.

Yhtiöllä on myös vastuu noin 7 000 Fortumin ja Uniperin työntekijästä, joille voi pahimmassa tapauksessa koitua seurauksia työskentelystä länsiyhtiölle. Työ suomalaisyhtiössä on saattanut olla osalle jopa ylpeydenaihe ja heistä halutaan pitää huolta.

Erityisen vaikeaksi tilanteen tekee se, että ostettuaan enemmistöosuuden saksalaisesta Uniperista Suomen valtion enemmistöomisteinen Fortum on päätynyt keskelle Venäjän ja Saksan energiasuhteita.

Uniper on sen takia valmis suostumaan Venäjän yllättävään vaatimukseen maksujärjestelystä Gazprom-pankin kautta.

Esimerkiksi suomalaisen Gasumin kaasuhanat Venäjältä voivat tyrehtyä 20. toukokuuta sen takia, että yhtiö ei tule suostumaan Gazpromin vaatimukseen maksaa venäläisestä kaasusta euroina Gazprom-pankin tilille, josta valuutta vaihdetaan rupliksi. Tämä on ollut omistajaohjauksen vahva viesti, ja yhtiön odotetaan tätä noudattavan.

Omistajaohjauksesta vastaava ministeri Tytti Tuppurainen (sd.) on sanonut julkisuudessa, että maksaminen Venäjän vaatimalla järjestelyllä rikkoisi EU:n yhteisiä sanktioita. Yhteistä EU-maiden linjaa tästä ei kuitenkaan vielä ole.

Suomen hallitus on linjannut, ettei Suomi hyväksy valuuttavaatimusta, mutta tulkintana on, ettei omistajaohjauksen tahto voi ulottua saksalaiseen Uniperiin. Saksan läheisenä kumppanina tilanne on Suomelle poliittisesti erittäin herkkä.