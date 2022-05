Yhdysvaltain keskuspankki nostaa ohjauskorkoaan

Inflaatio on ajanut Yhdysvaltain keskuspankin nostamaan ohjauskorkoaan. The New York Timesin mukaan koronnosto on suurin sitten vuoden 2000.

Yhdysvaltain keskuspankki nostaa ohjauskorkoaan 0,5 prosenttiyksikköä. Kuva: Chine Nouvelle / AOP