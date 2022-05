Ylen toimittaja Antti Kuronen joutui keskelle Venäjän tulitusta ja tilanne tallentui videolle – taistelu Itä-Ukrainasta jatkuu kiivaana

– Taistelut ovat erittäin ankaria, mutta Venäjä ei ole onnistunut murtautumaan Ukrainan linjoista läpi. Venäjä käyttää tykistöä, se ampuu siviilikohteita ja Ukrainan armeijaa monissa paikoissa. Siviilejä ja ukrainalaisia sotilaita haavoittuu ja kuolee, mutta selvää on, että eniten kaatuu venäläisiä sotilaita.

Kuronen on käynyt lähellä rintamaa sijaitsevissa pikkukaupungeissa. Parhaillaan hän on noin 40–50 kilometriä rintamasta, Kramatorskin kaupungissa. Siellä tilanne on ollut rauhallinen, mutta Venäjä tulitti kaupunkia yöllä.