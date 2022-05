Köyhä Sri Lanka luisuu ahdinkoon – teenpoimijalla on varaa vain yhteen ateriaan

Köyhä Sri Lanka on luisumassa talouskriisiin. Teeviljelmien työntekijät havaitsevat tämän omassa arjessaan.

Kun Arulappan Ideijody ja hänen aviomiehensä Michael Colin ovat poimineet teelehtiä päivittäin lähes kahdenkymmenen kilon verran, jää kuukausiansioksi 30 000 rupiaa. Se on runsaan 90 euron verran.

– Päiväpalkka on tuhat rupiaa ( kolme euroa ), sanoo Arulappan Ideijody Reutersin haastattelussa. – Meidän pitää raataa jopa yötä myöden, ja silti on vaikeaa saada edes yksi ateria päivässä.

Elinkustannusten nousu kiristää mahdollisuuksia saada perheen lapset kouluun. Koulumatkan hinta on lyhyessä ajassa kaksinkertaistunut, kertoo Arulappan Ideijody.

Korona, kuivuus ja lannoitekielto koettelevat

Koettelemuksia on riittänyt: koronapandemia iski Sri Lankan matkailuelinkeinoon, ja teeviljelmät ovat kärsineet kuivuudesta.

Kiisteltyä päätöstä (siirryt toiseen palveluun)perusteltiin terveyssyillä, mutta sillä on kääntöpuolensa: jo vuoden alkupuolella teesato on pudonnut 15 prosenttiyksikköä – ja on nyt alimmillaan sitten vuoden 2009.