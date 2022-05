Väkivaltaisesta historiastaan tunnetulle Sinn Féin -puolueelle ennustetaan vaalivoittoa Pohjois-Irlannissa – tätä se tarkoittaisi

Puolue tunnettiin vielä 24 vuotta sitten terroristisesta väkivallastaan tunnetun IRA:n poliittisena siipenä. Kysyimme ulkopoliittisen instituutin vierailevalta tutkijalta Eoin Micheál McNamaralta , millaisia vaikutuksia Sinn Féinin menestyksellä on.

Ensinnäkin, miten Sinn Féin on onnistunut puhdistamaan maineensa ja kasvattamaan suosiotaan niin, että siitä on tulossa suurin puolue?

– Sosiaaliset ongelmat ovat olleet paljon esillä. On kodittomuutta, terveydenhuollon ongelmia, työttömyyttä ja muuta. Esimerkkiä, miten asiat voisivat olla, on haettu pohjoismaista. Muut puolueet eivät ole saavuttaneet edistystä näissä kysymyksissä. Puoluetta kannattaa uusi, nuori sukupolvi.

– Väkivaltaisuuksia on ollut huomattavasti pienemmässä mittakaavassa. Yhteisöt, kuten, protestantit ja katoliset kahakoivat keskenään vähän kuin naapurustot. Mutta sellaista väkivaltaa, mitä oli ennen vuoden 1998 rauhansopimusta ei nähdä enää. Puolisotilaalliset ryhmät on riisuttu aseista ja takavuosien IRA-veteraaneista moni on kuollut.