Kesäkuskin ajotaito voi olla hukassa talven jäljiltä – ajokyvyn arvioitsija suosittelee "ruosteenpoistoa" myös kuljettajalle

Kesän kynnyksellä varsinkin ikääntyneiden kuskien on syytä arvioida omaa ajokykyään.

Viljakainen saa läkkäriltä tiedon siitä, miksi epäily on tehty, mutta arviointi vaatii aina ajamista. Hänen mukaansa päällepäin ei voi tietää, mikä ihmisen ajokyky on.

– Siihen vaikuttaa paljon se, onko ihminen esimerkiksi ajanut elämässään paljon, koska silloin taito voi olla lihasmuistissa. Jos on ajanut elämässään vähemmän, ajokyky heikentyy nopeammin. Mutta mitään lopullisia päätelmiä ei synny ennen kuin ajo on tehty, Viljakainen sanoo.

Viljakaiselle lankeaa myös ikävä tehtävä kertoa arvioitavalle henkilölle, jos reissut ovat hänen osaltaan ajettu. Moni osaa jo odottaa ajo-oikeuden menettämistä, mutta monelle kortin menettäminen on kova paikka.

– Aikamoista tekstiä tulee joskus ja monen mielestä syy on minussa. Mutta lopulta ihmiset ymmärtävät, että oma ja muun liikenteen turvallisuus on pääasia.

Ajokykyä on kuitenkin tärkeä tarkkailla myös itse. Ja sitä kannattaa tehdä myös kevään ajokauden kynnyksellä, jos auto tai moottoripyörä on käytössä pääasiassa sulan kelin aikaan.

Ensimmäisten ajojen aikana on syytä olla valppaana varsinkin, jos ajokkina on moottoripyörä. Moottoripyöräily on hyvin kausimaista ja taidot voivat olla ruosteessa talven jäljiltä, joten perusperiaatteiden läpikäynti lisää turvallisuutta.