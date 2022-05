Raiskaus oli ase jo toisessa maailmansodassa, mutta Venäjän otteet lapsia kohtaan hätkäyttävät myös paljon pahuutta nähneen Helena Rannan

– Emme todennäköisesti saa tietää, onko toimintaan tullut käsky ylhäältä. Tietojen valossa toiminta vaikuttaa siinä määrin systemaattiselta, että kyse on jonkin tason strategiasta, sanoo Anitta Kynsilehto Tampereen yliopiston rauhan ja konfliktin tutkimuskeskuksesta.

– Raiskaus on aina ollut osa väkivaltaista ristiriitojen ratkaisua valtioiden välillä, Kynsilehto sanoo.

Esimerkiksi puna-armeijan joukot syyllistyivät toisen maailmansodan aikana laajoihin raiskauksiin Saksassa. Berliiniä valloittaneiden neuvostojoukkojen tekemää väkivaltaa on pidetty maailman suurimpana joukkoraiskauksena.

Molempia tapauksia on käsitelty vasta vuosikymmeniä tekojen jälkeen.

– 1990-luku on ollut iso käännekohta ilmiön näkyväksi ja tunnustetuksi tulemisessa, sekä politiikassa että tutkimuksessa, Kynsilehto sanoo.

Jugoslavian hajoamissodissa serbijoukot raiskasivat erityisesti Bosniassa, josta on raportoitu 30 000–50 000 raiskauksen uhria.

Bosniassa vihollisen lapsen kantaminen johti itsemurhaan

Hänen mieleensä on jäänyt tapaus, jossa raskaana ollut nainen räjäytti itsensä syliinsä ottamallaan kranaatilla.

Myös tuhansien saksalaisnaisten on kerrottu tehneen itsemurhia neuvostoarmeijan raiskausten jälkeen.

Ukrainassa on puhuttu jälkiehkäisystä ja aborttien saamiseen on toimitettu apua jo varhaisessa vaiheess a.

– Mutta jäljellä on yhä se kollektiivinen voimattomuus, miten tätä järkyttävän sodankäynnin osaa voisi estää. Sitä tapahtuu parhaillaankin, Kynsilehto sanoo.

– Jo se, miten Venäjä on kyseenalaistanut Ukrainan oikeuden olemassaoloon, antaa viitteitä tästä, Kynsilehto sanoo.

Venäläisillä ja ukrainalaisilla on sama uskonto, ja välillä on puhuttu myös veljenkansoista, vaikka yhteinen historia on osin verinen.