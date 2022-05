Näin kunta-alan lakko on näkynyt Turussa: Päiväkotilapset jonottavat aamuisin hoitoon ja vain harva oppilas käy koulussa syömässä

Vain harva Turun koululainen on käynyt koulussa syömässä käynnissä olevan kunta-alan lakon aikana.

Jukon, JHL:n ja Jytyn lakko sulki koulut ja päiväkodit, mutta kaupunki on tarjonnut ruokaa peruskoululaisille näiden omissa kouluissa. Lukiolaisille ja ammattikoululaisille ruokailumahdollisuutta ei ole.

– Kun teimme kyselyn, niin kaiken kaikkiaan 2 500 ilmoitti, että he haluaisivat hyödyntää tätä kouluruokailumahdollisuutta. Tiistaina saadun arvion mukaan kuitenkin näyttää siltä, että määrä jäi jonkin verran alhaisemmaksi. Tarkkoja määriä ei meillä valitettavasti ole kyllä tiedossa.

Päiväkodeissa jonoja aamuisin

Turun vuoropäiväkodit ovat olleet auki ja osa muista päiväkodeista on ollut auki rajoitetusti. Jalosen mukaan viitisen päiväkotia on ollut auki ja lapset ovat jonottaneet aamuisin sisään vanhempiensa kanssa.

– Jonoja on ollut, mutta ne ovat syntyneet siitä, että lapset ovat kirjattu ensin järjestelmään ja vasta sitten päässeet sisään. Päiväkodeissa on lakon aikana toimittu siis vähän poikkeuksellisesti, kertoo kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen.

Jalosen mukaan Turussa on lakon aikana ollut auki viisi suomenkielistä ja yksi ruotsinkielinen päiväkoti.

– Näissä suomenkielisissä päiväkodeissa on saattanut olla paikan päällä vain yksi ryhmällinen lapsia, kun keskivertopäiväkodissa ryhmiä on normaalisti toiminnassa viidestä kuuteen. Päiväkotipaikkoja voisi siis olla lakon aikana useammallekin lapselle kuin mitä nyt kysyntää on ollut, kuvailee Jalonen.