Ukrainassa on kaatunut jo 10 venäläiskenraalia, ja osa USA:n tiedustelun avulla – sota-asiantuntija: Nopeampi tapa auttaa kuin raha

Ukraina on onnistunut tappamaan huomattavan suuren joukon korkea-arvoisia venäläisiä komentajia alle kolme kuukautta kestäneen sodan aikana. Nyt vaikuttaa yhä vahvemmin siltä, että se on saanut apua Yhdysvaltojen tiedustelulta.

Yhdysvallat on jakanut Ukrainalle tiedustelutietoa venäläisten joukkojen ja liikkuvien komentokeskusten sijainneista, kertovat korkean tason yhdysvaltalaiset virkamiehet the New York Times (siirryt toiseen palveluun)ille. Sen ja kaappaamansa viestiliikenteen avulla Ukraina on pystynyt iskemään ja tappamaan venäläisjoukkojen johtoa.

Ukraina on NYTin mukaan saanut yhdysvaltalaisten tiedustelutiedosta huomattavaa etua maalittamisessa eli iskujen kohteiden määrittelyssä.

Jo arviolta 9–10 venäläistä kenraalia on kuollut Ukrainassa, sanoo Maanpuolustuskorkeakoulun yleisen sotataidon sotilasprofessori, everstiluutnantti Marko Palokangas. Ukraina on väittänyt määrän olevan jopa 12, mutta sitä ei ole pystytty vahvistamaan.

Palokankaan mukaan se on paljon verrattuna Venäjän asevoimien hyökkäävän joukon määrään sekä siihen, että sotaa on käyty vasta alle kolme kuukautta. Viimeaikaisissa sodissa on harvemmin kuollut korkea-arvoisia upseereita. Esimerkiksi Suomen talvi- ja jatkosodissa kaatui yhteensä yksi suomalainen kenraali.

– Se kertoo, että Venäjän asevoimien toimintatavoissa on puutteita johtajien suojaamisessa. Lisäksi operaatio on siinä määrin epäonnistunut, että välittömään taistelukosketukseen on pitänyt lähettää kenraali johtamaan toimintaa, Palokangas sanoo.

Nopea ja helppo tapa auttaa Ukrainaa

Yhdysvallat käyttävät pitkälle kehittyneessä tiedustelussaan esimerkiksi signaalitiedustelua, satelliitteja sekä lennokkeja.

Palokankaan mukaan tiedustelutiedon jakaminen on helpompi ja nopeampi tapa auttaa Ukrainan puolustusta kuin yksittäisen asejärjestelmän tai rahallisen tuen antaminen.

Tiedustelutiedosta on konkreettista apua Ukrainalle. Ennen sodan alkamista Yhdysvallat varoitti Ukrainaa, että Venäjä suunnittelee iskua Hostomelin lentokentälle. Ukraina ehti vahvistaa puolustustaan eikä Venäjä saanut rahtilentokenttää haltuunsa.

NYTin tietojen mukaan Yhdysvallat ei kuitenkaan jaa tietoa kaikkein ylimpien komentajien liikkeistä välttääkseen eskalaation Venäjän kanssa. Esimerkiksi Venäjän asevoimien komentajan, kenraali Valeri Gerasimovin, haavoittumiseen johtaneen iskun väitetään olevan Ukrainan oman tiedustelun tulosta.

Keskustelu on auki klo 23 asti.