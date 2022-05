Lea Santa, 89, käy lähes viikoittain kävelytreffeillä: "Käsivoimat ovat kasvaneet, kun nostan rollaattoria esteiden yli"

Lea Santa on käynyt koira-avusteisilla kävelytreffeillä seitsemän vuoden ajan. Lihaskunnon ylläpitäminen on mielessä.

Joukossa on myös kuntosalilla käyvä turkulainen Merja Heikinheimo, jolle tapa on jäänyt työelämän ajoilta. Hän haluaa huolehtia fyysisestä kunnostaan monipuolisesti myös eläkeläisenä.

– Lihasvoima kasvaa ehdottomasti. Koronan vuoksi tuli taukoa. Nyt on tullut voimaantunut ja ryhdikäs olo, kun on päässyt harjoittelemaan säännöllisesti, kertoo Heikinheimo.

Koira auttaa ottamaan kontaktia

Ennen koronaa mukana oli viikottain jopa 160 kävelijää. Nyt on lähdetty taas liikkeelle. Liikunnan riemua on nähtävissä.

– Tämä on tärkeä tapa liikkua heille, joille liikkuminen on vaikeaa. Kun menemme yhdessä, kulkeminen on turvallista. On tutkittu juttu, että koira-avusteisin menetelmin saadaan ihmiset innostumaan monesti sellaisesta asiasta, mihin he eivät muuten pystyisi, sanoo Haapasaari.