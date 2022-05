17-vuotiaat voivat kohta hankkia auton ajokortin huoltajan suostumuksella, mutta ajamisessa on kaksi isoa rajoitusta

Toinen merkittävä rajoitus on, että 17-vuotias nuori voisi kuljettaa autolla ainoastaan yhtä matkustajaa kerrallaan.

17-vuotiaat olleet yliedustettuina törkeissä liikenneturvallisuuden vaarantamisissa

Hallitus julkaisi tänään esityksen ajokorttilain muutoksista. 17-vuotiaiden ajokortin hankintaa koskevien lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan lokakuussa.

Nuorten liikenneturvallisuus on herättänyt jatkuvasti huolta. Suomessa tieliikenteessä loukkaantuneista nuoria on noin kolmannes, vaikka heidän osuutensa väestöstä on vain 11 prosenttia.